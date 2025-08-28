これからの気象情報です。

29日(金)は、湿度が上がって厳しい暑さになりそうです。



◆29日(金)の天気

・上越地方

薄い雲が中心で日差しの届く時間が長いでしょう。早いペースで気温が上がり、日中は各地で真夏日になりそうです。



・中越地方

朝から日差しが届くでしょう。時おり雲が広がるところもありますが、山沿いも含めて大きな天気の崩れはなさそうです。

最高気温は31あ＾32℃の予想です。



・長岡市と三条市周辺

各地とも青空が広がる見込みです。

日中の気温は33℃くらいまで上がるところが多いでしょう。湿った空気が流れ込みムシ暑くなりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

朝から強い日差しが照りつけるでしょう。午後は雲が広がる時間もありますが、雨を降らせるものではなさそうです。

最高気温は32℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖篭町

一日を通してよく晴れて、日中は真夏並みの暑さになりそうです。また、日が暮れても気温が下がりにくく、夜にかけてムシ暑さが続くでしょう。



◆風と波

佐渡の沿岸部は風が出やすいでしょう。波の高さは、上越・下越・佐渡で最大1mの予想です。



◆熱中症情報

広く厳重警戒レベルになっています。気温が高い昼間の外出は避けるなど、暑さ対策をしてお過ごしください。



◆週間予報

30日(土)は、下越や佐渡を中心に所々で雨が降るでしょう。局地的に【警報級の大雨】となる可能性があります。

31日(日)は変わりやすい天気で、急な強い雨や雷雨のところがありそうです。



29日(金)は、不快なムシ暑さになりそうです。熱中症対策を万全にしてお過ごしください。