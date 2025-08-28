『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに参加した桜田ひより （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の桜田ひよりが28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』のフォトコールに登壇した。デニムジャケットと、レザーのミニスカートに、ロゴ入りのスポーティなタンクトップを合わせたへそ出しスタイルを披露した。

【全身ショット】ミニスカから美脚スラリ！透明感溢れる桜田ひより

　桜田は「オーバーサイズのジャケットをメインに、デニムとレザーをあわせることでスタイリッシュで遊びココロもありつつ。大人っぽさもありつつ、私自身好きなコーディネートです」と紹介。

　アジア初旗艦店にちなんで自身が初挑戦するなら「ずっとこういう取材で言っていたのですが、スカイダイビングをしてみたいです！プライベートでもお仕事でもスカイダイビングをしたい。高いところも好きなのでやってみたいです」と夢を語り、「ぜひお願いします」とカメラを通して呼びかけていた。

　「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。