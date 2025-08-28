“ふるさとのウェルビーイング” 中学生の答えは｢笑顔に｣ 石川・かほく市の生徒のプロジェクト始動
石川県かほく市の中学校では、一風変わったプロジェクトが始まっています。お年寄りを前に生徒たちが披露するのは自作の「漫才」。そのわけは…
石川県かほく市の老人ホームにやってきた高松中学校の1年生たち。
お年寄りを前に始まったのは…
「読書感想文？先生に好きな本読めって言われたから電話帳読んだ！」
「なんで電話帳やねん！」
生徒たちが自ら考えた漫才です。
実はこれ、地域の活性化などを目的とした総合学習でれっきとした授業の一環。
ウェルビーイングとは、直訳すると「良い」「状態」、「心身ともに健康で幸せを実感」している状態です。
地域が元気になるように…
高松中では、1年生91人がこのプロジェクトに取り組んでいます。
高松中学校・上谷 由喜 先生：
「高齢化の問題とか社会福祉とかに目を向けてもらって、地域の方々と一緒に課題に取り組むことで、自分自身のウェルビーイングとか、地域のウェルビーイングの向上を目指してもらいたい」
「前髪が邪魔で前が見えん」
自分たちも、みんなも笑顔に。
生徒は：
「結構ウケてよかったですね、先生の思惑通りで」
「おじいちゃんおばあちゃんが笑ってくれたし、目的が達成されたようでうれしかったです」
生徒たちは、これから3年かけて地域とのつながりをさらに深めて、ふるさとのウェルビーイングを高めていきます。