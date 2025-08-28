益若つばさ、“今年4回目のイメチェン”で印象ガラリ「急過ぎるイメチェン！」「さらに若くなった？」
モデルでタレントの益若つばさ（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。今年4回目だという“イメチェン”姿を披露した。
【写真】「さらに若くなった？」“今年4回目のイメチェン”姿を披露した益若つばさ
「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！髪の毛切りました！」と報告し、写真をアップ。「カットがハッシュカットで、長さはショートから伸びかけみたいなミディアムレイヤーです！」と紹介した。
益若は「顔周りが軽くて可愛い。 短いのに髪の毛しばれるの嬉しいー」と長さに満足している様子で、「メンズっぽさと女性ぽさを両方入れたいと欲張りなオーダーをして、叶えていただきました カラーも明るすぎず、落ち着きながらも顔色が沈まない感じでとオーダー。ベージュ系です」と説明。「パーソナルカラーに合う色を調合してもらいました」と明かした。
また、「前髪はパッツンだったので、ここから伸ばしていきたいなぁと。ストレートアイロンで5分くらいでささっとセットできるので楽です！あと丸みを出すなら32mmのコテが良いらしい！」と紹介し、「後頭部フワッとなるドライヤーも買ったので愛用してます」とヘアセットのアイテムも公開した。
「今年1年40代をどう過ごそうか日々考えて、今年4回目のイメチェンですが、とうとうゴール見えてきた感じが、、！」とつづり、「New益若、どうでしょうか、、？」とファンに呼びかけた。
これに対しファンからは「今回も急過ぎるイメチェン！めちゃくちゃに可愛い！」「めちゃくちゃ似合ってるよ」「めっちゃイケてる」「大人っぽいけどカジュアルさもあってめちゃ似合ってます」「ほんとに大人可愛い さらに若くなった？」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「さらに若くなった？」“今年4回目のイメチェン”姿を披露した益若つばさ
「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！髪の毛切りました！」と報告し、写真をアップ。「カットがハッシュカットで、長さはショートから伸びかけみたいなミディアムレイヤーです！」と紹介した。
益若は「顔周りが軽くて可愛い。 短いのに髪の毛しばれるの嬉しいー」と長さに満足している様子で、「メンズっぽさと女性ぽさを両方入れたいと欲張りなオーダーをして、叶えていただきました カラーも明るすぎず、落ち着きながらも顔色が沈まない感じでとオーダー。ベージュ系です」と説明。「パーソナルカラーに合う色を調合してもらいました」と明かした。
「今年1年40代をどう過ごそうか日々考えて、今年4回目のイメチェンですが、とうとうゴール見えてきた感じが、、！」とつづり、「New益若、どうでしょうか、、？」とファンに呼びかけた。
これに対しファンからは「今回も急過ぎるイメチェン！めちゃくちゃに可愛い！」「めちゃくちゃ似合ってるよ」「めっちゃイケてる」「大人っぽいけどカジュアルさもあってめちゃ似合ってます」「ほんとに大人可愛い さらに若くなった？」など、さまざまな声が寄せられている。