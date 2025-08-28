女優桜田ひより（22）が28日、都内で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」に登壇した。

ファッションブランド「Calvin Klein」（カルバンクライン）史上最大規模のフラッグシップストアが29日、東京・原宿にオープン。同店の誕生を記念したイベントで、桜田はヘソ出しトップスにデニムジャケットを羽織り、美脚が際立つミニスカート姿で登場した。

「今回のコーディネートはオーバーサイズのジャケットをメインに、レザーを合わせることで遊び心も大人っぽさも取り入れつつ。私自身好きなコーディネートです」と笑顔。日頃から同ブランドを愛用しているいい「男女問わず愛され続けているブランド。プライベートでもたくさん着させていただいてます。動きやすいですしスタイリッシュ」と絶賛した。

同ブランドにおいてアジア初の旗艦店であることにちなみ、自身が初挑戦したいことを聞かれると「ずっとこういう取材の場で答えてるんですけど、スカイダイビングをしてみたいです！」と即答。「プライベートでもお仕事でも人生で1回くらいはスカイダイビングをやって成長したい。高いところがすごく好きなので」とし、報道陣に向け「ぜひよろしくお願いします！」と笑顔でお願いした。