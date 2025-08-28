◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

ツアー２勝の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、２７＝フリー＝が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、首位と２打差の３位発進を決めた。

出だし１０番で６メートルを決め、１６番、１７番と連続で伸ばすなど、前半で４バーディーを量産。後半も５番、６番と連続で伸ばし、７番で唯一ボギーをたたいたが、最終９番もバーディーで締めた。「ティーショットもフェアウェーについて、フェアウェーからのショットもチャンスについた。全体的にストレスの少ないゴルフだった」と自画自賛した。

直近３年分の自身のプレー傾向をまとめた“必勝メモ”を武器に、好スコアをたたき出した。今年のヤーデージブックに、前回までプレーした時に気づいたことや自身がパットしたラインなどを細かく記入。「自分が実際に打ったところなので参考になる。外して良いところ、悪いところがハッキリしてる。順目（の芝）の下りは難しいので、上りのラインにつけていきたい」と言った。

山口県出身で、昨年から拠点を福岡市に変更。「トレーナーがいるし、実家からも近い。アジアにもすぐ行けるし、移動しやすい」と利点は多い。今大会は自宅から糸島市の会場まで車で４０分ほどかけて通い、「自分の家なので落ち着くし、洗濯もできる。食べたいものも決まってる」とニヤリ。この日のラウンド後はコース近くの食堂で海鮮丼を食べて英気を養い、再び会場に戻って練習に励んだ。

今季は初優勝を含む２勝を挙げ、賞金ランク１位を走る。今大会は１番や１８番付近で爆音のＢＧＭが流れ、「夏フェス」と題した様々イベントが開催される中でプレー。生源寺は「本当にいいスタートが切れた。少しラッキーはありながら、夏フェスのような大会をすごく盛り上げていけるんじゃないかなと思う。明日もスコアを伸ばして週末に向かいたい」と力を込めた。