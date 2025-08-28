千原ジュニア「たくましくなった気がする」 “デジタル防災訓練”体験で変化実感
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）と、モデル・タレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（23）が28日、都内で行われた「JA共済 デジタル防災訓練発表会」に登壇した。
【写真】笑顔がすてき…「JA共済 デジタル防災訓練発表会」に登壇した“ゆうちゃみ”こと古川優奈
初披露された、スマホひとつでできる「デジタル防災訓練」では、ジュニアは避難所が分かるMAP機能を体験。「楽屋に入ってこれを見ておけば安心」とコメントすると、ゆうちゃみも「渋谷での撮影時に便利」と語り、使いやすいアプリを体感した。
また、フリップトーク「防災訓練を贈りたい大切な人」では、LINEで防災訓練を贈れる機能を体験。ふたりとも「家族」と回答しつつ、ジュニアは「友達全員にも（笑）」と会場を沸かせ、ゆうちゃみは「大阪のママやワンちゃんに不安があるので贈りたい」と家族への想いを語った。イベント終盤には、「このアプリで防災意識が少しでも高まれば、愛に包まれた暮らしにつながる」とジュニア。ゆうちゃみは「大切な家族と避難場所を共有して欲しい」と呼びかけ、体験を通じて防災の大切さを改めて実感した様子だった。
イベントの最後に全国の皆さんへメッセージを求められると、ジュニアは「1時間前の自分と比べても大きく変わったと感じるほど学びがあり、多少はたくましくなった気がする」と笑顔を交えながら語り、「ぜひ多くの方にこのアプリを使ってほしい」と呼びかけた。
一方、ゆうちゃみは「いつ災害が起きるか分からない中で、自分自身もこのアプリを通じて防災意識を高めていきたい」とコメントし、日常的な備えの大切さを強調した。
