先発捕手負傷でDH解除…アクシデントが生んだ珍光景

米大リーグ・ナショナルズの小笠原慎之介投手が、DH制にも関わらず打席に立つという珍事が発生した。日米のファンから「なんでこんなことに？」「セ・リーグかな」と驚きの言葉が集まっている。

27日（日本時間28日）にニューヨークで行われたヤンキース戦で、小笠原は3回途中から2番手で登板した。この時点でナショナルズは、捕手で先発したドリュー・ミラスが負傷しており、DHを解除してライリー・アダムスを捕手に回したため小笠原は「7番・投手」としてラインナップに入った。

小笠原は3回にライスの22号ソロ、2死満塁からドミンゲスに適時打を許し2失点。4回にもウェルズにソロを浴び失点を重ねたが続投。そして5回の攻撃では打席が回ってきた。1死一塁で、左腕フリードの前に一度もバットを振らずに三振に倒れた。

MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」がXで公開した動画には、日米ファンから「はあ？」「なんでこんなことに？」「5回なのに？？？」「セ・リーグかな？」「小笠原さん打席立ったん？！？！」「セリーグ投手の運命」「小笠原まさかの打席で草」と驚きの声が並んだ。

小笠原はMLBでは8月上旬の再昇格以降はリリーフで好投してきたが、この試合は1回2/3を投げ4安打3失点。防御率を5.87と悪化させている。



（THE ANSWER編集部）