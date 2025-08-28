◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）

日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が２回に広島打線に捕まり、初回から５失点で降板。偉業達成はお預けとなった。

ＮＰＢで１２１勝、ＭＬＢで７８勝を挙げてきた右腕は初回、先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁のピンチを背負うと２死後、末包に左越え適時二塁打を許し、１点を先制された。

２回、女房役・岸田行倫捕手の左中間スタンドに飛び込む６号２ランで逆転してもらったものの、その裏に乱れた。

先頭の坂倉に四球、菊池、佐々木の連打で無死満塁のピンチを背負うと、１死後、中村将の遊ゴロを泉口友汰内野手がはじく適時失策で同点に。さらにファビアンの打席で田中が暴投。勝ち越されると、ファビアンには左前への２点適時打を浴び、この回、４失点で逆転を許した。田中は２回までで６安打を許し、５失点となっている。田中の巨人移籍後のワースト失点は４月１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の６。

田中は３回の打順で代打・浅野翔吾外野手を送られ交代。２００勝はお預けとなり、「悔しい結果に終わってしまいました」とコメントした。