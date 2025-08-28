映画『国宝』が、第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞に出品する日本代表作品として選出されたことが、日本映画製作者連盟の公式サイトで発表されました。

映画『国宝』は作家・吉田修一さんの同名小説が原作。任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた主人公の喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語です。

8月21日までの公開77日間で観客動員数が782万人、興行収入は110.1億円を突破し（配給会社発表）、歴代の興行収入ランキング（興行通信社調べ）では、邦画実写において、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）に次ぐ第2位となっています。

日本代表作品は毎年1本のみが選ばれていて、2009年には『おくりびと』が、2022年には『ドライブ・マイ・カー』が米国アカデミー賞で受賞しています。

今後は、各国の代表作品から候補作が絞られ、2026年1月にノミネート作品が選ばれ、3月に受賞作品が決まります。