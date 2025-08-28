TBS NEWS DIG Powered by JNN

»°É©¾¦»ö¡¡ÃæÀ¾¾¡Ìé ¼ÒÄ¹
¡ÖÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅÀ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

·§Ã«½Ó¿Í ÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸æ¼Ò¤Ë¸©¡¦ÃÏ¸µ¤È¤â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å±Âà¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

»°É©¾¦»ö¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤È½©ÅÄ¸©¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Íø±×¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¡¢»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÈ¯É½¡£

ÃæÀ¾¼ÒÄ¹¤Ï·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î·§Ã«ÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¡Ö»ö¶È´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÅ±Âà¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·§Ã«ÃÎ»ö¤Ï°ä´¸¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤âÃÏ°è³èÀ­²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£