¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¿·´´Àþ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Ö¤¢¤ì¤Ï²¿¤¬µÙ¤Þ¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤È¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂçÍ¦¡Ê41¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¿·´´Àþ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·´´Àþ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÂ¤ò¾è¤Ã¤±¤ë¥ä¥Ä¡¢²¿?¡×¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¾¾±¢»û¤¬¡Ö¤¢¤ì²¶¤â»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê!¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤ä¤ó¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï²¿¤¬µÙ¤Þ¤ë¤Î?¡×¤È¤Ï¤Æ¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾±¢»û¤¬¡ÖÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¯¤â¤Î¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥Ã¥È¥Þ¥óÅª¤Ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡£¾è¤Ã¤±¤¿¤é¡¢¤°¤Ë¤å¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤·¡Ä¤¢¤ì¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í?¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£