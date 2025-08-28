「広島−巨人」（２８日、マツダスタジアム）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発。２回６安打５失点（自責点４）で降板し、この日の偉業達成はならなかった。二回の打席で代打を送られた。

初回に１点を先制された田中将は、岸田の逆転２ランで２−１となった二回に崩れた。死球と連打で無死満塁とし、１死後、中村奨を遊ゴロに打ち取り併殺かと思われたが、遊撃・泉口がまさかのファンブル。その間に三塁走者が生還し同点に追いつかれた。

これで気落ちしたのか次のファビアンの初球１４６キロがワンバウンドする暴投となり勝ち越し点を献上。１死二、三塁でファビアンに左前２点打を浴び、５点目を失った。

二回を終えてベンチに戻ると、杉内投手チーフコーチに声を掛けられてベンチ裏へ。三回先頭の打席には代打・浅野が送られ、その裏のマウンドには２番手で又木が上がった。

試合後に「悔しい結果に終わってしまいました」とコメントした。

田中将は前回２１日のヤクルト戦（神宮）では５回１失点の好投で約４カ月ぶりの白星。日米通算１９９勝目を挙げ、大記録に王手をかけてこの日の登板に臨んでいた。