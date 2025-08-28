格闘技「KNOCK OUT」は29日に後楽園ホールで行われる「KNOCK OUT.56〜NEW BEGINNING〜」の前日計量と会見を行った。

メインのKNOCK OUT−RED 59.0キロ以下契約で対戦する軍司泰斗（K−1ジム総本部チームペガサス）は58.80キロ、ゲーオガンワーン・ソー.アムヌワイデッー（タイ）は58.60キロで計量パス。

その後の会見で軍司は「僕の第二章の2戦目でメインをやらせてもらえるので、KOしてしっかりメインの仕事をしたい」とKO宣言で試合を締めるつもりだ。

勝ち方には「僕の前に2選手やると思うけれど、それもREDルールなのでその中で一番激しい試合をして、前回同様1RでKOを狙っているので何で倒すかは当日見てもらえればって感じです」とREDルールで日本―タイ3試合の中で最も激しい試合を行うことを誓う。

改めてメインを任されたことに軍司は「KNOCK OUT2戦目でメインということで、期待されているんだろうなと思っているので、期待に応えられるような激しい試合をしてKOで勝つだけ」と強気に話した。

前回から進化した点には「オープンフィンガーグローブ（OFG）ムエタイをやる中で期間が延びただけいろいろできると思う。首相撲だったり練習はしているので、前回は早く終わって見せられなかったので、今回もその勢いで戦う。そこまでOFGムエタイらしい試合ができるかどうか分からないけれど、倒すことだけに集中してやるだけ」とさらなる進化を見せられるか。

また、同大会にSNSで炎上中のぱんちゃん璃奈（フリー）も出場する。軍司は「今の時代エンタメ重視になっている格闘技業界なので、僕はそういう業界はそこまで好きじゃない。昔通に強さだけを求める団体であってほしい。それがKNOCK OUTでは体現できると思うので、そこまで人のことはどうこう思うことはないですけれど、僕は僕らしい試合をできればいいなと思います」と不快感を示した。