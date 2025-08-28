格闘技「KNOCK OUT」は29日に後楽園ホールで行われる「KNOCK OUT.56〜NEW BEGINNING〜」の前日計量と会見を行った。

前日計量をパスしたぱんちゃん璃奈（31＝フリー）とアム・ザ・ロケット（29＝タイ）が会見に出席。試合前にぱんちゃんが自身のSNSで「個人の自由なので、心が男でも女でもどっちでもいいし関係ないです 試合の日にひげだけは綺麗にそってきてもらえるようにknockoutの人伝えてほしいです。それだけ、あとはどうでもいい、やるだけ」と載せたことで大炎上中。浜崎朱加や青木真也ら格闘家からも苦言を呈されることに。

会見ではぱんちゃんは冷静で対戦相手と顔を合わせたことに「褒めた方がいいのかディスった方がいいのか（笑い）、じゃあ両方で。良い点はいい目をしているなとは思いました。悪い点は、私の忠告を聞かなかったなと、そういうことです」と笑みを浮かべて話した。

アムの穏やかな対応に苦笑い。「こういう感じで来られるとちょっと困るんですけど。もうちょっとあおってほしいなと思ったんですけど」と苦笑。

続けてぱんちゃんは「4試合連続大炎上してるんですけど、今回もしっかり燃えてるので、それを試合につなげなきゃいけないなと思いますね。いつも試合前だけ燃えて、試合がしょうもない塩試合をしちゃってるので。ここでいい試合をしてKOするっていうところを見せて、やっぱり証明できるかなと思うので。口エンペラーになっているので、明日頑張ります」と意気込んだ。

計量では試合用のコスチュームで登場。背中には夏ということでセミのデザインが施されていた。ぱんちゃんは「本当は今回、クマでいこうとしたんですけど、周りに“お前、絶対炎上するからやめろ”って言われた。周りの言うことを聞いて、夏の終わりといえばセミかなっていうことで、なんかトレーナーが勝手にセミを書いたのでそれになりました。今凄い気に入ってます。ただセミ嫌いです」と最後までマイペースだった。