¡ãÂîµå¡äÜè¿¶Åì¤¬¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Îº§Ìó¤ò½ËÊ¡¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Î¥é¥¤¥Ö»²²Ã¤¬ÊªµÄ
Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂîµåÃæ¹ñÃË»Ò¤ÎÜè¿¶Åì¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê²ÎÉ±¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë½Ë°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Üè¤Ï27Æü¡¢²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢1¡¥FC¥¶¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó¤¬³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÜè¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Îº§ÌóÈ¯É½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ã¤È´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¹¬¤»¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¤ÏºÇ½é¤Î»î¹ç¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÀ¸³è¤ËÀì¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºòÇ¯3·î¡¢Åö»þÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤À¤Ã¤¿Üè¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¥Ù¥¹¥È32¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£Üè¤¬Âç²ñÄ¾Á°¤ËÆ±¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤·¡¢¡Ö»î¹ç¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÉé¤±¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Üè¤Ï¼«¿È¤ÎÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¶¥µ»¾ìÆâ¤Ç¤Ï¹ñ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë±É¸÷¤òÁè¤¦ËÜ¿¦¤Ç¤³¤Î½½¿ôÇ¯¡¢ÂÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¥µ»¾ì³°¤Ç¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¡¢Àµ¾ï¤Ê¼ñÌ£¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡Îá¤ä¼Ò²ñÅª¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î²¼¤Ç¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë