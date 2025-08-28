¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ°éÎÑ¤¬£²²ó¤ËµÕÅ¾£¶¹æ£²¥é¥ó¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡²¦¼ê¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤ò±ç¸î
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ò±ç¸î¤¹¤ë£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡°Î¶È¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬¡¦ÃæÂ¼¾©¡¢£³ÈÖ¡¦¾®±à¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È£µÈÖ¡¦ËöÊñ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£²²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡£´ßÅÄ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¤Î½éµå¡¦£±£´£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥®¥ê¥®¥ê¤ËÇòµå¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹½÷Ë¼Ìò¤Î°ì·â¤Ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é£Ø¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÃæ¾Âç¡×¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£