¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ò±ç¸î¤¹¤ë£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡°Î¶È¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÅÄÃæ¾­¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬¡¦ÃæÂ¼¾©¡¢£³ÈÖ¡¦¾®±à¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È£µÈÖ¡¦ËöÊñ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£

¡¡£²²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡£´ßÅÄ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¤Î½éµå¡¦£±£´£´¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥®¥ê¥®¥ê¤ËÇòµå¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹½÷Ë¼Ìò¤Î°ì·â¤Ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£

¡¡»î¹çÁ°¤«¤é£Ø¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÃæ¾­Âç¡×¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£