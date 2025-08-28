オナナ、何をやっているんだ？ 元マンU戦士が４部相手に痛恨対応のGKを酷評！「ただの中途半端。自分なら絶対に激怒する」
現地８月27日に開催されたカラバオカップ２回戦で、プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが、４部のグリムズビーと敵地で対戦した。
カテゴリーが３つも違う格下に力の差を見せつけたいところだったが、前半でまさかの２失点。ハーフタイムに慌てて主将ブルーノ・フェルナンデスらを投入すると、75分にブライアン・ムベウモ、89分にハリー・マグワイアがゴールを挙げ、同点に追いついた。
ただ、勝ち越し点までは奪えなかったなか、PK戦を11−12という長期戦の末に落とし、屈辱の敗北を喫した。
槍玉に上がっているのは、守護神アンドレ・オナナの対応だ。22分にニアをぶち抜かれて先制を許せば、30分にはショートコーナーからのクロスに突っ込むもボールに触れず。相手の追加点に繋がるミスを犯した。
英公共放送『BBC』によれば、ユナイテッドOBの元イングランド代表FWディオン・ダブリン氏は、「オナナが何をやっているのか分からない」と酷評。特に２失点目を問題視しており、こう言い放った。
「２つ目の失点では全く何もしていない。ただの中途半端な対応だ。自分が試合に出ていてチームメイトのキーパーがそんな真似をしたら絶対に激怒するだろう。キーパーがクロスに飛び込むなら、かき出すと思うだろ。だが今回は全く何もなかった」
29歳のカメルーン代表GKは、今季初出場でのアピールは失敗に終わった。
ここまでのプレミアリーグ２戦でゴールを守っているアルタイ・バユンドゥルか、昨季までの正GKオナナか――。30日のバーンリー戦では、どちらがゴールを守るのか。今季未勝利と苦しむ名門の最後尾に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「２失点目は全く何もしていない」OBが酷評！マンU守護神の痛恨プレー
