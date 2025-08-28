

「氣志團万博2025」

11月15日,16日に幕張メッセで開催される、『サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson』最終出演アーティストが発表された。合わせて、氣志團万博オフィシャルHP最終先行(先着)受付が開始した。

今回発表されたのはASKA、クリープハイプ、20th Century、ヤングスキニー、-真天地開闢集団-ジグザグ、NEWSの６組。 ＜公演概要＞公演名：サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson日時： 2025年11月15日(土)、16日(日) 9:00開場/10:30開演(20:30終演予定)会場：千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホール 出演アーティスト (※五十音順、敬称略) ■11/15(土)ASKA

※NEW打首獄門同好会岡崎体育OKAMOTO’S氣志團クリープハイプ

※NEW聖飢魔II7ORDER10-FEET20th Century

※NEW細川たかし ＜OPENING CEREMONY ACT＞ももいろクローバーZ柳家睦＆THE RATBONES ＜WELCOME ACT＞ヤングスキニー

※NEWROTTENGRAFFTY ■11/16(日)アイナ・ジ・エンド秋山竜次（ロバート）＜OPENING CEREMONY ACT＞氣志團君島大空 合奏形態ゴールデンボンバージュースごくごく倶楽部私立恵比寿中学-真天地開闢集団-ジグザグ ※NEW超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）DJダイノジ ＜WELCOME ACT＞Dragon AshNEWS

※NEWBUCK∞TICKRIP SLYMEレキシ