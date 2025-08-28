８月27日午前10時（現地時間）、マドリード郊外に位置するレガネスの練習場の門が開かれると、平日にもかかわらず、レガネスＢ（５部）対ラージョ・マハダオンダ（４部）のプレシーズンマッチを観戦に訪れた熱心なファンがスタンドを埋めていく。

スタンドの反対側にあるロッカールームから、両チームの選手たちが姿を現わすと、スタンドからはひとしきり大きな拍手が送られた。その拍手の先には、今季からレガネスＢに所属することになった中井卓大の姿もあった。

かつて柴崎岳（鹿島アントラーズ）も在籍したスペイン２部のレガネスが、６月末でレアル・マドリードとの契約が終了していた中井卓大の獲得を発表したのは8月21日。ただし登録されたのはセグンダ（２部）を戦うトップチームではなく、リザーブチームとなるレガネスＢで、今季の主戦場は５部、テルセーラ・フェデラシオン（3aRFEF）のグループ７となる。



27日、プレシーズンマッチに初先発した中井卓大（レガネスＢ） photo by Mutsu Kawamori／MUTSUFOTOGRAFIA



新監督のもとでプレシーズンマッチを重ねてきたレガネスＢは、この試合までの４試合で３勝１敗。うち２試合は格上である４部のチームから勝利を挙げていた。新監督がチームをうまく率いていることの表われだろう。それは加入が遅くなった選手にとってもチームに溶け込むうえでマイナスに作用しない。

すでに８月23日の試合で後半途中から加入後初出場を果たしていた中井は、以前、レンタル移籍で在籍した古巣でもあるラージョ・マハダオンダが初先発の相手となった。序盤は主力組を減らしていたラージョ・マハダオンダに攻め込まれる場面も多かったが、危ない場面を何度かしのいだレガネスＢは、給水タイムで監督から受けた指示が功を奏し、一気に試合を盛り返し始めた。

「試合前には60分と言われていた」（中井）出場時間だったが、70分まで出場。交替前には得点も生まれ、そのままラージョ・マハダオンダの反撃を抑え込んだレガネスＢがプレシーズンで３つ目の"金星"を獲得した。中盤底２枚の左側を受け持った中井も攻守に機能し、チームの勝利に貢献した。

【レガネスＢの最大のメリット】

５部にあたる3aRFEFは全18グループ（17の自治州ごとにグループがあるが、スペインの飛び地を含むアンダルシア州は２グループ）からなり、各グループがそれぞれ18チームで構成されている。あえて日本のサッカーカテゴリーに当てはめると、各地域の１部リーグ（関東リーグなど）に相当する。プレー環境はさまざまで、地域やグループによって差はあるが、例えば3aRFEFだと人工芝のピッチを使用するチームが多くなる。レガネスＢは天然芝のピッチ（トレーニング施設内のスタンド付きピッチ）を持つ数少ない例外だ。

3aRFEFはセミプロリーグという位置づけになるが、それはどういうものなのか。ひとつ下のカテゴリーになるが、６部のクラブ（コスラダ）でアナリストを務めている一戸隆太氏に「リアルな話」を聞いた。

「スペインは我々のような６部のチームでも、フルタイムの契約を結ぶごく限られた一部の選手を除くと、仕事や学業に就きつつ、基本給＋インセンティブ（出場、勝利、ゴール給など）、さらにチームや選手によっては住宅補助があるなどの、日本でいうセミプロとして契約を結ぶのが普通です。５部の3aRFEFなら、日本で地域リーグに参加している純粋なアマチームはないでしょう。チームのオーナーやスポンサーの金回りがよければ、６部のチームのほうが５部のチームよりも実質の給料が高い場合もあるし、昇格するために上位のカテゴリーから選手を引き抜いてくることもあります」

そういう面では、選手・チームともセミプロという範疇に収まらず、実にプロ的だ。

一方、一昨シーズンまでレガネスの下部組織で指導者を務めていた伊藤弘太氏（今季はアラバカＢの第２監督）は次のように語る。

「レガネスＢも他のプロクラブ同様、基本は23歳までに芽が出なければそれ以上の契約は更新せず、放出・移籍です。3aRFEFは外国人枠の問題はありませんが、１チームの登録人数の上限は決まっているので、23歳を待たずに解雇や移籍させることも当然、あります」

「リーグ戦を戦うにはチーム全体の継続性が不可欠ですが、ケガなどでトップの人手が足りなくなると、シーズン中でも選手を引き抜かれるのがリザーブチームの宿命です。今季のレアル・ソシエダＢのように２部まで上り詰めるリザーブチームもありますが、結局は定着できず、翌シーズン降格する理由のひとつです。ただし、それらの問題はリザーブチームの最優先事項である『トップへの人材供給』という命題の前では些末なことです。

最大のメリットはすぐ目の前に『トップチームへの扉』があることです。他の町のクラブがいくら好条件の契約を用意できたとしても、これだけは絶対に用意ができません。実際にチームを率いていても、素材はよくても巡り合わせが悪くてカテゴリーを落としてきた選手が機会を得て、また飛躍していくケースがたくさんありました。

日本での声を見ていると否定的なものも見受けますけど、いきなりトップに昇格してすぐに定着できるのはほんのひと握り。リーガは甘くないです。キャリアの上下がありつつも、そこで経験を積んで、23〜24歳で頭角を現わすというのはごく普通のこと。中井選手もここで経験値とチャンスをつかんでほしいですね」（伊藤氏）

スタンドには観客に混じり、スカウトとおぼしき姿も多く見受けられた。夏の移籍市場はまだ閉まっていない。この試合で出場していた選手が、ここから移籍ということもあり得る話なのだ。中井には、このカテゴリーの試合であっても市場の一端を担っているということを意識して、レガネスＢで研鑽を積んでもらいたい。