上映決定…10月13日から全国10館で2週間限定公開

映画『THE FIRST SLAM DUNK』の公式Xアカウントは、全国10劇場のDolby Cinemaにて本作の上映を発表した。期間は10月13日（月）から26日（日）までの2週間限定となる。

Dolby Cinemaは、高コントラスト映像を実現する「Dolby Vision」と、天井や背後からも音が響く立体音響「Dolby Atmos」を組み合わせた上映規格で、専用設計のシアター空間とあわせ、従来の上映方式を超える没入感を提供する”特別な映画体験”として知られている。今回の上映は、井上雄彦氏が描いた世界をこれまで以上に臨場感あふれる形で楽しめる貴重な機会となるだろう。

上映劇場は以下の10館。



・北海道：TOHOシネマズすすきの



・埼玉県：MOVIXさいたま



・東京都：新宿バルト9、丸の内ピカデリー



・神奈川県：T・ジョイ横浜



・愛知県：ミッドランドスクエアシネマ



・京都府：MOVIX京都



・大阪府：T・ジョイ梅田、TOHOシネマズららぽーと門真



・福岡県：T・ジョイ博多

2022年12月に公開された『THE FIRST SLAM DUNK』は、国内で興行収入150億円を突破し、アジアや欧米でも大ヒットを記録した。今回のDolby Cinema上映は、既に鑑賞したファンにとっても新しい体験となり、公開から約3年を経てもなおその熱気を再び呼び起こす特別な企画となりそうだ。

【動画】昨年8月当時の映画『THE FIRST SLAM DUNK』復活上映PV