RIIZE、初冠番組『#ライバケ』放送決定 日本での休暇を満喫する体験型バラエティ
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の初冠番組『#ライバケ -RIIZE VACATION-』が、10月3日から放送される。
【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZE
同番組は、休む間もなく世界を駆けめぐるRIIZEが、日本での“ちょっとした休暇（VACATION）”の中で「やりたかったこと」を実現していく体験型バラエティ。初回放送では、メンバーが「行きたい！」とリクエストした、富士急ハイランドでロケを敢行した。世界屈指の絶叫アトラクションを満喫しながら、丸1日思い切り遊ぶ彼らの姿を届ける。ステージ上とはまた違う、等身大のRIIZEを垣間見ることができる。
同番組は、10月3日午後11時30分から「フジテレビTWO ドラマ・アニメ」でスタート。以降、毎月第1・3金曜日午後11時30分からの30分番組となり、全12回を予定している（※2026年1月のみ、第2・3金曜日）。さらに、フジテレビ（※関東ローカル）でも、10月26日から毎月最終日曜日深夜1時55分から深夜2時25分に同月に放送された2話分のダイジェストをオンエアする。
