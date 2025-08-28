井上咲楽の元マネ語る「唯一彼女だけ」「想像以上」のデビュー秘話 バッグなく「家にあったゴミ袋」
タレント・井上咲楽（25）が、24日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に出演し、デビュー当時からが語られた。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』井上咲楽の同級生カップル
全国3都市を周りながら5週にわたって視聴者の皆様に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。今回は井上の故郷・栃木県益子町を訪れた。“新婚さん”には、井上の同級生カップルが登場。さらに、後半は井上の実家へ行き、両親も登場して続々サプライズとなった。
井上は、2015年の「ホリプロタレントスカウトキャラバン」をきっかけに芸能界入り。最終選考の合宿はサイパンだったが、父は娘のためにキャリーバッグを買わず、「ステンレスのこんな、ゴロゴロゴロ〜ってやるやつ（カート）に、適当にバッグ」と振り返った。
それを聞いた井上は「バッグじゃないよ、ゴミ袋だよ！」とツッコミ。「仕方ないから、家にあったゴミ袋を（バッグのように）くくりつけて、サイパンに行きました」と恥ずかしがった。
また、初代マネージャーAさんがビデオメッセージを寄せた。オーディション会場の柱の陰でおびえていた井上を見いだしたという。一次審査は30秒の自己アピール。「この子が私が想像していないものをやったら、この子をとりたい」とAさんが思うなか「（井上は）30秒しかないのに、『はい、どうぞ』の瞬間、自分の荷物のところに戻っちゃった。それだけで想像以上。何百人来ている中で唯一彼女だけだったので、もうそれで私は合格と思った」と明かした。
井上はデビュー10周年。Aさんは「ここまで来るのにものすごくつらいこと、ほとんどつらいことだったと思います。今でも、こうじゃない、ああじゃないと苦しんでいる咲楽ちゃんも目に浮かびます。できる限り楽しんで、楽しんで、井上咲楽でよかったなと思える人生を描いていってほしいと思います。頑張ってください」 と祝福し、井上は涙をぬぐった。
TVerでは、8月31日午後1時25分まで無料見逃し配信を実施。
