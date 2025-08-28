エレファントカシマシ、野音使用休止前最終公演『～日比谷野音 The Final～　俺たちの野音』開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

エレファントカシマシが、9月28日に東京・日比谷野外大音楽堂でワンマンライブ『エレファントカシマシ「～日比谷野音 The Final～ 俺たちの野音」』を開催する。

■エレカシは1990年の初コンサート以来35年にわたって野音で41公演を開催

エレファントカシマシにとって日比谷野外大音楽堂は、1990年の初コンサート以来35年にわたって41公演を行ってきた重要な場所。同会場は建替え再整備工事のため、2025年10月より使用休止されることが決定しており、今回の公演が使用休止前最後の公演となる。

なお、本公演は全国18館の映画館でのライブ・ビューイングと、オンライン生配信実施も実施される。その他、チケット情報などがオフィシャルサイトで。

■ライブ情報

エレファントカシマシ「～日比谷野音 The Final～ 俺たちの野音」

09/28（日）東京・日比谷野外大音楽堂

■関連リンク

ライブビューイング詳細はこちら

https://liveviewing.jp/elephantkashimashi2025/

エレファントカシマシ OFFICIAL SITE

https://www.elephantkashimashi.com/