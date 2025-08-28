　28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万2850円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては21.21円高。出来高は1821枚となっている。

　TOPIX先物期近は3087ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.78ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42850　　　　　 -80　　　　1821
日経225mini 　　　　　　 42850　　　　　 -80　　　 35769
TOPIX先物 　　　　　　　　3087　　　　　 -11　　　　2894
JPX日経400先物　　　　　 27675　　　　　-110　　　　 231
グロース指数先物　　　　　 775　　　　　　-1　　　　 102
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース