渡辺美奈代、彩り豊かな夕食に反響「飾り切りさすがです」「いつも美味しそうで尊敬」
【モデルプレス＝2025/08/28】歌手でタレントの渡辺美奈代が28日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代「美味しそう」と話題の手作り夕食
渡辺は「cooking」とつづり、手料理を公開。「夜ごはんに土鍋で2回ご飯炊く事も」と食事事情を明かした。投稿された写真には、イカと里芋の煮物、八宝菜のほか、飾り切りされた人参も収められている。
この投稿に、ファンからは「飾り切りさすがです！」「彩りが綺麗」「いつも美味しそうで尊敬」「愛情たっぷりで素敵」「食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
