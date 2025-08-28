カノックスター、ハマった恋リア告白 “推し”は友人の人気YouTuber「過激なやつ」
【モデルプレス＝2025/08/28】YouTuberのかの／カノックスターが23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ハマった恋愛リアリティーショーを明かした。
【写真】カノックスターの“推しメン”
「妻にNGなし性のお悩み相談したら18禁質問への本音回答ヤバすぎましたwww」と題し、妻とともにフォロワーから募った恋愛や性の悩みに答えていったカノックスター。同企画を行うきっかけになったのが、友人であるYouTuberのかっつーが出演しているバトル型恋愛サバイバル「LOVE RING（ラブリング）」（DMM TVにて独占配信中）を視聴したからだという。
「LOVE RING」鑑賞後の様子を映した動画では「やっぱかっつーが1番だね」と“推し”を明かし「俺はかっつー寄りの人だからさ。ああいうイケイケじゃないけど“格闘技やってますよ”みたいなちょっとヤンキーな感じの人たちの恋愛っていうか、（好きな人を）取り合う様子とか見たことないからさ。単純に面白いね。絶対今まで俺の人生で関わってきてない人たちの様子を観てるから面白かった」と同番組の魅力を熱弁。妻も「単純なリアリティーショーちょっと飽きちゃった人も新しい目線で観れる気がする」と共感すると、カノックスターも「俺みたいなあんまり恋愛系のやつとか全く観ない人逆に面白いかもしんない」と話し「単純な恋愛で男女の感じっていうより過激なやつ」とアピールしていた。
総合格闘家、YouTuber、実業家など数々の顔を持つ男・朝倉未来が手掛けた同番組では、勝者が好きな女性を独占できるライオンタイム、女性を何人でも誘って1泊できるハーレムライオンタイムをかけて、オーディションにて選ばれた腕っぷし自慢の精鋭8人の男性が競い合う。これまで見られなかった弱肉強食の斬新なルール設定により、格闘技×恋愛という新しい形の恋愛リアリティーショーとして注目を集めた。（modelpress編集部）
◆カノックスターがハマった恋リア
◆朝倉未来プロデュース“恋リア”「LOVE RING」
