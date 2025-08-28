能登半島地震からの復興を願う花火大会「きれいで癒された」液状化被害を受けた石川・内灘町で6年ぶりに輝く希望の光
能登半島地震による液状化で深刻な被害が残る石川県内灘町。復興に向け、地域を元気づけようと6年ぶりに花火が打ち上げられました。
内灘町では液状化の影響で地盤が大きくずれ動き、横滑りする「側方流動」の被害が長期化しています。
地元に明るい話題を届けたいという思いから、内灘町商工会青年部が企画したのは花火。内灘町で花火が打ち上げられるのは、コロナ禍前の2019年以来、6年ぶりです。
内灘町商工会青年部 竹田秀行会長「内灘町が災害にあって、その復興（への思い）を込めて上げる。町民の皆様に届けたいという思いで企画した。明るくなってもらいたい。前向きになってもらいたいという思い」
しかし6年前と比べ、花火に必要な火薬の価格や人件費が高騰。資金繰りが課題となる中、支援に乗り出したのは、大手ビールメーカーのキリンビールの「晴れ風アクション」です。
スーパーや飲食店でキリンの「晴れ風」を購入すると、対象となる自治体の花火大会に一定金額を寄付するプロジェクトで、県内では今年初めて、加賀市、川北町、そして内灘町の花火が採択されました。
地元の人「内灘町の花火大会が少しでも盛り上がればいいなと思ってこちらを選んだ」「こんなにたくさん 人が集まるのは久しぶり」
迎えた祭り当日、初めてとなる海岸での打ち上げということもあり、入念に準備を進めます。
「風がちょっとありますね」「これくらいあった方がきれいに見えるかな」
ステージではタレントの武田真治（たけだ・しんじ）さんが会場を盛り上げます。
地元の人「とてもうれしい。楽しみにしていた」「こんなにたくさんの人が集まるのは久しぶりなので盛り上がっていて良いと思う」「まだまだ復興は進んでいないけど、徐々に頑張って復興していけたらと思う」「内灘最高！」555発の光に込められた 人々の笑顔と未来への希望
そして、いよいよ待ちわびた瞬間が。
内灘海岸の夜空を555発の花火が彩ります。
地元の人「めっちゃきれいで心が癒された」「久々で、しかも海でできたのでよかった」「内灘最高！」
内灘町商工会青年部 竹田秀行 会長「たくさんの人が来てくれて、花火は短い時間だったが、盛り上がってくれたので良かった」「笑顔で前向きに、内灘町はイベントごとがずっとなかったので、これで元気になってもらって、次にいけばいいなと思う」
全国からの復興の願いを乗せ、こぎつけた6年ぶりの花火。
地震で傷ついた内灘の未来を照らすように輝きを放っていました。