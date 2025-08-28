『あんぱん』再登場で話題の永瀬ゆずな、役作り明かす 「圧倒できるような勢いを心がけました」
子役の永瀬ゆずなが28日、自身のインスタグラムを更新。連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）のオフショットを披露し、再登場を喜ぶ声や演技を称賛するコメントが多数寄せられている。
【写真】『あんぱん』再登場で話題の永瀬ゆずな かわいいオフショット
同日放送の『あんぱん』で、永瀬は柳井嵩（北村匠海）に会いに訪れる少女・中里佳保役として出演。思ったことをズバズバと言う勝ち気なキャラクターで、のぶ（今田美桜）や嵩を圧倒するような姿を見せた。永瀬は同作でヒロイン・のぶの幼少期を演じており、今回は全く異なる役柄での再登場となった。
インスタグラムでは「ひさしぶりに『あんぱん』チームのみなさまにお会いできてうれしかったです」と喜びを語り、「幼少期ののぶちゃんとは全然ちがうキャラクターの佳保ちゃん のぶさんとたかしさんを圧倒できるような勢いを心がけました!!」と役作りへの思いを明かした。
さらに「蘭子さんとの詩をいっしょによむシーンがとっても心地よく、お気に入りの1シーンです」と印象に残った場面も紹介した。
投稿には「めっちゃ演技良かったよ」「強烈なキャラクターでとても面白かった」「ゆずなちゃんがまた出てきたのが嬉しい！」といったコメントが相次ぎ、永瀬の存在感ある演技に注目が集まっている。
引用：「永瀬ゆずな」インスタグラム（＠yuzuna_nagase）
