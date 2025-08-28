人間の欲望や愚かさ、恐ろしさを、裏社会で生きる人々の生きざまを通して苛烈に描き出した大ヒットコミック「闇金ウシジマくん」。2010年には実写ドラマ化されて注目を集め、シーズン3まで制作されるほどの人気を博した。その後、2012年には映画化もされ、シリーズのラストを飾った映画『闇金ウシジマくん ザ・ファイナル』(2016年公開)まで計4作が制作されている。

映画、ドラマ共に、主人公の闇金業者・丑嶋馨、通称ウシジマくんを演じたのは山田孝之。映画においては作品ごとにさまざまな俳優が出演し、例えば第1作には大島優子や林遣都、第2作には菅田将暉や窪田正孝といったキャストが名を連ね、それぞれの演技も見どころとなっている。

ここでは映画の最終章となる映画『闇金ウシジマくん ザ・ファイナル』に注目してみたい。本作ではウシジマはもちろん、盟友である情報屋・戌亥(綾野剛)ら主要人物の過去とその繋がりが明かされ、「ザ・ファイナル」と銘打つにふさわしい内容となっている。そんな本作で、山田や綾野はどんな演技を見せたのだろうか。

■表情をほとんど変えないウシジマの心の動きを空気で伝える山田孝之

山田孝之が冷徹な主人公・丑嶋馨を演じる (C)2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」製作委員会

主人公のウシジマは、"鉄面皮"といってもいいくらいに表情が変わらない。冒頭では金を借りに来た男性を眼鏡の奥から冷めた目で見つめ、パーティ開催のための費用を借りに来た女性に対しては、担保を取るため「脱げ」と冷徹に言い放つ。刺すような口調、射抜くような眼差しには、優しさや甘さといったものは微塵もなく、裏社会で生きる男の"厳しい強さ"のようなものが感じられる。

しかし、表情は変わらないままでも、シーンによって"空気"が変わることがある。中学時代の友人だった竹本が借金しに来た時は、視線を向けつつも心の底で何かが動いているような印象を受けるし、駄菓子屋で戌亥とうどんをすするシーンでは、記憶を辿っているようなしかめ面を見せる。

物語は、竹本が貧困ビジネスに取り込まれたり、違法な闇金から金を巻き上げようとする弁護士が現れたりと、さまざまなシチュエーションが絡み合い進行していく。ほとんどの場面でウシジマは鉄面皮だが、弁護士から電話があった時など、重要な場面では心の底の動きが空気で伝わってくる。繊細で絶妙な演技は、やはり山田の力量あってこそだし、だからこそ何があっても動じず、裏社会で生きる丑嶋馨という人物が際立つのだろう。

■盟友としてのバディ感が感じられる綾野剛の演技にも注目

綾野が演じる戌亥は登場シーンこそ少ないものの、ウシジマを支える人物として活躍する。体格の良いウシジマと違って、痩せ身にスーツという出で立ちは、何かのエージェントのような印象だ。昔からの知り合いということもあり、「ウチの母ちゃんのお好み焼き屋に食べに来てよ」など、気さくな会話を交わす仲でもある。

トラブルがつきものの裏社会に身を置いているだけに、戌亥も会話の時は眉間にシワを寄せがちだが、ウシジマのピンチには当然のように協力する。介入してきた弁護士の事務所に客を装って潜入し内情を探ったり、本作の敵である鰐戸三兄弟のアジトでウシジマと合流したあとは、車の中でバディ感が感じられる会話もする。そんな戌亥のウシジマに対する親身な態度があるからこそ、本作の根底にある「それぞれの過去と繋がり」もより濃く伝わってくるといえる。

間宮祥太朗は特殊メイクを施したインパクトの大きいビジュアルで出演 (C)2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」製作委員会

また、本作には、他にも注目の俳優が出演している。鰐戸三兄弟の中で最も凶暴な三蔵を演じているのは間宮祥太朗で、スキンヘッドのうえ、常に口元を隠している異様なキャラクターだ。ぱっと見で間宮だと分かる方はいないのではないだろうか。

(C)2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」製作委員会

また、貧困ビジネスの拠点「誠愛の家」で竹本と出会う甲本役を、仲野太賀が演じている。無精髭を生やし、いかにも小者な印象で、色香や金銭欲に惑わされて人生を誤った悲哀を、説得力のある演技で見せてくれる。

山田孝之、綾野剛はもちろん、名優それぞれが濃い役を演じ切った本作で、裏社会の恐ろしさや人間の悲哀、またそれぞれの絆を、じっくりと味わってみてはいかがだろうか。

文＝堀慎二郎

放送情報【スカパー！】

映画『闇金ウシジマくん ザ・ファイナル』

放送日時：2025年9月6日(土)0:30〜ほか

チャンネル：ＷＯＷＯＷプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ