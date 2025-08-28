吉田沙保里、すごすぎる偉業にファン感嘆「まさか人生で６つもギネス世界記録を達成して…」
レスリング女子でオリンピック3連覇を果たした吉田沙保里が、28日までにインスタグラムを更新。ギネス世界記録ICONの認定証をもらったことを報告し、ファンから反響が集まっている。
【写真】ギネス世界記録ICONの認定証を手にした吉田沙保里（2枚）
吉田は「ギネス世界記録ICONの認定証をいただきました！ まさか人生で６つもギネス世界記録を達成して、さらにICON認定証までもいただけるなんて…」とつづり、認定証を手に笑顔を見せるソロショットを公開。
また、投稿内では自身が持つ6つの記録「レスリング世界タイトル最多優勝回数（個人）：16回」「レスリング世界タイトル最多優勝回数（女子）：16回」「レスリング世界選手権の最多優勝回数（女子フリースタイル）：13回」「オリンピック女子レスリング軽量級の金メダル最多獲得数：3回」「1分間で座って風船を割った最多数：123個」「1分間で椅子に座った最多数：112個」を紹介しつつ「今後、新たに世界記録を目指すチャンスがあれば、ぜひ挑戦したいです！」と新しい挑戦に意気込んでいた。
彼女の偉業を見たファンからは「おめでとうございます。レコード女ですね」「霊長類最強はバラエティでも最強」「ギネス6つはヤベーっす」「さすが 超人」などの声が上がっている。
■吉田沙保里（よしだ さおり）
1982年10月5日生まれ。三重県津市出身。女子レスリング世界大会16連覇、個人戦206連勝という輝かしい戦績を持ち、2019年に現役引退。近年はタレントとしても活動している。
引用：「吉田沙保里」インスタグラム（@saori___yoshida）
