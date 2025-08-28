神戸市で女性が殺害された事件で、逮捕された男が事件後にホテルからスーツケースを持ち出しましたが、確保時には所持していなかったことがわかりました。

◇

事件2日前の今月18日、映像に映っていたのは、ショルダーバッグをかけた男が道の向こう側をちらりと見る様子。

その翌日には、電話をするようなしぐさで座り込む様子。この日はしっかりと視線を道の向こう側に。

そして事件当日、再び同じ場所にリュック姿で現れた男。この日は道の向こう側へわたり、女性のあとをつける様子が。

殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者とみられる男。この映像が撮影された約50分後に、殺人事件は起きました。

谷本容疑者は、片山恵さんの胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。

◇

28日、新たにわかったのは“事件後の行動”です。

谷本容疑者は徒歩で現場を離れその後、タクシーで逃走したとみられていますが、捜査関係者によると、谷本容疑者が向かったのは宿泊していたホテル。

そしてスーツケースを持ち、再びタクシーで新神戸駅へ移動したとみられることがわかりました。

その後、谷本容疑者は新幹線で東京方面に移動。事件2日後の22日、東京・奥多摩町で身柄が確保されました。このときスーツケースは持っていなかったということです。

また事件当日の映像と比べると、リュックはショルダーバッグに、靴の色も違うものにも見えます。

谷本容疑者が証拠隠滅を図った可能性もあるとみられます。

◇

今回の事件も含めて、少なくとも4つの事案に関与していたとみられる谷本容疑者。

5年前、2020年には別の女性に対する迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、その後、ストーカー規制法違反などの罪で罰金の略式命令を受けていました。

3年前には別の20代女性につきまとい、マンションに侵入して首を絞めたとして執行猶予付きの有罪判決。

そして事件の3日前にも谷本容疑者とみられる男による“オートロックすり抜け”事案が。

谷本容疑者の逮捕後、警察に相談したという女性は…。

女性

「自動ドアが閉まるギリギリで男が入ってきたので思わず振り向いた。男はスマホを耳に当てているのに無言で、通話している雰囲気もなく、ジロジロこちらを見てきた。『この人とエレベーターに乗るとやばい』と直感的に思った」

◇

警察は、谷本容疑者の事件前後の足取りや動機などを詳しく調べています。