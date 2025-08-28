テイラー・スウィフト、トラビス・ケルシーから贈られた婚約指輪は7.5億円！？
婚約を発表したテイラー・スウィフト。NFL選手トラビス・ケルシーから贈られたダイヤモンドの婚約指輪は推定7.5億円。しかも、ロマンティックなメッセージが込められているようだ。
【写真】左手の薬指に輝いた大粒のダイヤ
現地時間8月26日にインスタグラムを更新し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」というメッセージとともに、ロマンティックなプロポーズ写真を公開したテイラーとトラビス。Peopleによると、トラビスが贈った婚約指輪は、ニューヨーク初の高級ジュエラー、アーティフェックス・ファイン・ジュエリーのアイテムで、トラビス自身がジュエリーデザイナーのキンドレッド・リューベックとデザインしたものだそう。
専門家によれば、丸みを帯びたオールドマインカットのダイヤモンドは、古風な色味をしていることから、古い鉱山から採れた希少なものとみられ、かなり高価なのだそう。大きさは専門家によって意見が異なるが、20カラットと推測する専門家もいる。
バンドには18金イエローゴールドが用いられ、このところセレブに人気のベゼルセッティングのデザインと相まって、アンティークで温かみのあるロマンティックな雰囲気を演出。お値段は、500万ドル（約7.5億円）にも達すると見る専門家もいるようだ。
テイラーとトラビスは2023年夏から交際。トラビスが自身のポッドキャストにて、テイラーの「ジ・エラズ・ツアー」を訪れた際、テイラーに会って電話番号を渡したかったのに、叶わなかったと訴えたことがきっかけで、恋人同士に発展したそうだ。テイラーは先日、トラビスのポッドキャスト『New Heights』に初めてゲスト出演し、自身12枚目となるスタジオアルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』を発表。2人のロマンスについても語り、「YouTubeのポッドキャストの最多同時視聴数」の世界新記録を樹立したことが明らかになった。
