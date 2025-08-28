プチプラなのに華やか見え！【ハニーズ】オンオフ頼れる♡「上品ブラウス」

大人に似合う上品さと華やかさを兼ね備えたブラウスを探すなら、候補に含めたいブランドが【ハニーズ】。気負わず毎日着やすいプチプラながら、フリルやプリーツをあしらった繊細なデザインのブラウスが選択肢豊富に展開されているんです。あえて柄を使わないことでオンオフ問わず出番が見込める、ハニーズの上品ブラウスをお届けします。

たっぷり入った繊細なプリーツで360°着映え

【ハニーズ】「プリーツ使いブラウス」\2,280（税込・セール価格）

ふわりと柔らかそうなジョーゼット素材を使用、後ろまで繊細なプリーツをたっぷりと入れ、フェミニンに着映えが叶いそうな一着。プリーツが縦ラインを強調するため、すっきりと着こなしやすいのが魅力です。首元にも小さめのフリルがあしらわれており、上からジャケットを羽織った際にも華やかさをキープできそう！

配色使いのメローフリルが大人可愛いアクセント

【ハニーズ】「配色メローフリルブラウス」\2,680（税込）

地色より濃い色で縁取られたメローフリルが華やかなこちらのブラウス。袖も甘口なフレア袖になっており、二の腕のラインを大人可愛くカバーしてくれそうです。落ち感のある素材は、スマートなボトムスにタックインした際にも着膨れ感なく着られそうなのも嬉しいポイント。甘めなデザインを活かし、あえてジーンズと合わせてカジュアルに着こなすのもGOOD。

華やかでエレガントな雰囲気を高める配色デザイン

【ハニーズ】「配色ピンタックブラウス」\2,680（税込）

上品なピンタックブラウスに配色を組み合わせることで華やかさをUPさせた一着。シャープなスキッパーネックにはゴールドカラーのボタンがあしらわれており、ネックレス要らずでエレガントな雰囲気を醸し出してくれそう。脇下と胸元にはあて布がついているためインナーが見えにくく、オフィスコーデにも頼りにできそうです。

上品さを醸し出すさりげない技アリデザイン

【ハニーズ】「メタルパーツ付ブラウス」\2,680（税込）

こちらは単色のシンプルなデザインながら、胸元のさりげないメタルパーツや袖と裾のフリルによって地味見えさせないのが魅力。盛りすぎないデザインが大人世代にふさわしい品を演出してくれそうです。2段になった裾の切り替えフリルは、内側のみをタックインすることも可能。着丈をアレンジしてちょっとした印象変化を楽しめる技アリな一着です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ