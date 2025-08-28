モデルで俳優の佐田真由美（48）が、着物姿やライブに行った際のコーディネートなど、美しいスタイル際立つ姿を複数枚披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「たまらん」佐田真由美の水着ショット（複数カット）

これまでにも、娘と2人で旅行した際のビキニショットや、トレーニングに励む様子など、美ボディーあらわな姿をInstagramで公開してきた佐田。2025年8月13日の更新では、「ホテルでジム行ってパンプアップしてからの水着。色々下準備大変な年頃」とつづり、プールの前でポーズをとる写真をアップ。「たまらん」「こんな歳の重ね方したいです！理想的な女性です」などと、話題になっていた。

タンクトップ姿など夏の美しいスタイルに絶賛の声「綺麗すぎます」

また、佐田は、23日に48歳の誕生日を迎えており、27日の投稿では、プライベートで撮影した複数枚の写真とともに感謝の思いを綴っている。「8月の色々。1枚目はライブで張り切ったファッション。最後は娘たちがスクショしていた着物の私。ママ綺麗と言ってくれるうちは、まだまだ自分磨き頑張ります。歳を重ねる度に思うのは、誕生日って自分を支えてくれてるすべての人に改めて感謝する日なんだなと強く感じます。その頂点にいるのが自分の両親ですね。生んでくれてありがとう！」

この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます。綺麗すぎます」「その歳の取り方に憧れてやまないよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）