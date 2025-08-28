成城石井スタッフが激推し！絶品スイーツにやす子も感動「めちゃくちゃ美味しい」「圧倒的！」

三宅健さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【食べ比べ】成城石井で人気のお惣菜、正直レビューしてみた』という動画をアップ。動画では、三宅さんとやす子さんが、スーパーマーケット【成城石井】の人気商品を食べて、それぞれの感想を語る様子が公開されました。今回は、この中で、やす子さんと三宅さんが揃って大絶賛した、大人気のデザートをご紹介します♪

2020年に初めて発売された際には、1ヶ月で約2万個を売り上げたという大人気スイーツがこちら！

■濃厚食感のイタリアンプリン

成城石井 / 成城石井自家製 マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン 1個 税込1393円（公式サイトより）

北海道産マスカルポーネチーズを使用し、もっちりと濃厚な食感に仕上げたスイーツ。コクのあるプリン生地にほろ苦いカラメルがアクセントになっています。

こちらの商品は、販売は終了したものの、もう一度味わってもらいたい商品をスタッフ投票で厳選＆復活販売するという『成城石井スタッフ2,000人が選んだ！復活推し惣菜総選挙』で第1位に選ばれたほど、人気の高い一品となっています♪

■思わず笑顔になる衝撃的な美味しさ！

商品を一目見た三宅さんは、「味を想像するとヨダレが出てきちゃう」と食べるのを待ちきれない様子でコメント。

一口食べたお二人は、あまりの美味しさに思わず笑顔でハイタッチし、やす子さんは「濃厚。ヤバこれ。めちゃくちゃ美味しいじゃん！」と驚いた様子。

さらに、やす子さんは、この日食べた商品の中での“ナンバーワン”にこちらのプリンを選ぶと、「圧倒的！感動が違う！」「コレはやばいの見つけちゃったな」と大絶賛していました♪

お近くの成城石井で見かけた際には、是非そのお味を試してみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画では、三宅さんとやす子さんが、他にも成城石井の人気商品を食べて感想を話す様子を公開！是非チェックしてみてくださいね。