福岡と佐賀の29日の天気のポイントは「体温並みの暑さも」です。強い日差しが照りつけて、猛烈な暑さになりそうです。午後は天気の急変に注意が必要です。



28日は晴れ間はありましたが、午後は大気の状態が不安定になり、ところどころで雨や雷雨となりました。日中の最高気温は34℃前後で、福岡市では6日連続で35℃以上の猛暑日になりました。



変わって、こちらをご覧ください。28日午前、佐賀県白石町では、国の特別天然記念物コウノトリのヒナ1羽が巣立ちました。こちらの写真は、電柱の上にある巣から周辺にある水田に降り立った時の様子です。白石町によりますと、コウノトリの親鳥が白石町に飛来して巣作りをするのは4年連続で、そのヒナが巣立つのは3年連続です。ことしは、3羽のヒナが誕生し、そのうち1羽は死にましたが、2羽の巣立ちが確認されました。湿地に暮らすコウノトリはエサとなるカエルやヤゴなど、水辺に生きる動物を求めてレンコン畑など水場の多い白石町に定着しているとみられています。





これからの天気です。28日夜のはじめにかけては、雨や雷雨の所があるでしょう。29日は強い日差しが照りつけますが、夕方以降は局地的に雨や雷雨で、雷を伴い激しく降るところがありそうです。日中の最高気温は35℃以上のところが多く、各地で猛烈な暑さになるでしょう。続いて週間予報です。土曜日も夏空が広がる見込みです。日曜日以降は湿った空気の影響で、雲が広がりやすく、月曜日と火曜日は雨が降りやすいでしょう。日中の最高気温は34℃前後で、金曜日と土曜日は35℃以上の猛烈な暑さの所が多い見込みです。熱中症対策を徹底しましょう。