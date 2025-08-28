

岡山県警を訪れたオダギリジョーさん

岡山県津山市出身の俳優、オダギリジョーさんが岡山県警を訪れ、多発している特殊詐欺被害の防止を呼び掛けました。

岡山県警本部にやってきた、警察犬……？ 9月26日に公開される映画「THE オリバーな犬、 （Gosh！！）このヤロウ MOVIE」でオダギリジョーさんが演じる警察犬の「オリバー」です。

津山市出身のオダギリさんは、この映画で脚本・監督・編集も務めています。

28日は岡山県警の特殊詐欺被害防止に向けた緊急対策会議にゲストとして出席し、「オリバー」は「一日広報警察犬」の委嘱を受けました。

その後オダギリさんは特殊詐欺被害にあわないよう注意を呼び掛けました。

（オダギリジョーさん）

「被害に遭ってしまうとお金を失ってしまうばかりか、それをきっかけに家族が崩壊してしまったという実例まであります。私の故郷、ここ岡山ではそういう目に遭う人が1人でも減り、安心して生活できることを祈っています」

岡山県警によりますと、2025年1月から7月末までの特殊詐欺被害の認知件数は158件で、前の年の同じ時期に比べて倍以上になっています。

（オダギリジョーさん）

「自分にはないとか自分はだまされないっていう甘い考えは本当によしたほうがいいんだろうなと思いますね」

また、故郷・岡山への思いも語りました。

（オダギリジョーさん）

「ようやくこの年になって（故郷に）恩返しのようなことができるというのが、時間がかかりましたけど、うれしい思いでいっぱいです。津山に、仕事を一段落させたら戻ってもいいなという思いになってきてますね。これが故郷の力なのかな」