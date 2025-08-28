俳優の松山ケンイチさん（40）が2025年8月25日、同年12月19日に公開される福田雄一監督の映画「新解釈・幕末伝」で演じる土方歳三役の格好をXで公開した。この投稿内のコメントが「ワードセンス最高すぎ」などとSNS上で注目を集めている。

「反抗期に真っ向から立ち向かうお母さん」

松山さんは8月25日、紫色の着物を着て険しい表情を浮かべている自身の写真を1枚披露した。投稿内の文章では、「幕末デビューしました」と切り出し、「反抗期に真っ向から立ち向かうお母さんにしか見えないんですけど土方歳三です」と紹介した。

このコメントに対し、SNS上では面白がる声が相次いだ。「例えが秀逸すぎる」「ワードセンス最高すぎ」「松ケンさんの言葉選びのセンス好き」「秀逸な例えに感服です！」「めちゃわろた」などの感想が寄せられている。

松山さんは28日、映画のオフショットを1枚披露。江戸時代の街並みを背景に、土方歳三役の松山さんが少し乱れた髪型で目をつむっている写真だ。この投稿では、「反抗期どもが好きなモノしか食べないから買い物が終わらない」とのコメントを添えている。

この投稿に対しても、「幕末のお母さんシリーズ始まった笑」「それ、我が家も同じです」「お母さん疲れてらっしゃる」「このお顔（表情）いいです」「とても良い表情だす...」「買物中に見えてくる〜」などの声が寄せられている。