◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）

広島の新井貴浩監督が、初回に本塁クロスプレーの判定を巡ってリスエストする場面があった。初回２死一、二塁。末包の左翼越え二塁打で一気に本塁生還を狙った一塁走者・小園が、高く浮いた返球をジャンプして捕球した後にタッチする捕手・岸田と激突し、判定はアウト。リプレー検証でも判定は覆らなかった。

前日２７日の同カードでも、本塁でのクロスプレーを巡るプレーがあった。広島が１点リードの９回１死一、三塁。巨人・リチャードの一塁ゴロを捕球したモンテロが一塁ベースを踏んで本塁へ送球。捕手・会沢が本塁をまたいで捕球し、ヘッドスライディングした門脇にタッチし、判定はアウト。阿部監督のリクエストも判定は変わらず、リプレー検証後にコリジョンを確認する場面もあった。

この日の試合前のメンバー表交換の際には、両監督が審判団と約２分間にわたって話し合い。前日の試合後、審判団は「本来は（ベースの）前に立たないといけない。難しい判断だった。ただベースを空けていた、なおかつタイミングはアウトだったので、判定通りの結果を出した」と説明していた。