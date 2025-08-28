手洗いに石鹼は使わない。“菌とも仲良くしたい”ママのこだわり／ママ友は「自然」の人
『ママ友は「自然」の人』（山田ノジル：原作、すじえ：作画/竹書房）第6回【全12回】
子どもの教育費を貯めるため、節約目的で義実家と同居を始めた歩美は、ワンオペ育児や家事、義実家の仕事の手伝いなどで心身が疲弊し、孤独を感じていた。“愚痴が言えるママ友が欲しい”と思い、偶然見つけた育児サークルに参加してみることにした歩美。「自然」を愛するママたちが集まるサークルで新しい世界に触れ、自分の居場所を見いだしていく――。不安や孤独を抱える母親が「自然」な生活に傾倒していく物語『ママ友は「自然」の人 』をお届けします。
