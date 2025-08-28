◇男子ゴルフツアー Sansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日 福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、古川龍之介（24＝ゼビオホールディングス）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、首位と2打差の3位と好スタートを切った。

「前半4アンダーで回れて、いいペースだった。後半はずっと（バーディーを）取れなくて、ちょっとイライラする場面もあったんですけど、上がり2つ取れたので1日トータルで言えば良かった」

10番から出た前半は13番パー5で2オンさせ、2メートルのバーディーパットを沈めた。「これが入ったおかげでパターのフィーリングが良くなった」と勢いに乗り、続く14番で5メートル、15番で2メートルをねじ込んだ。

今大会と同じコースで6月に開催された下部ツアー「LANDIC CHALLENGE12」で初優勝を飾った。そして、施設利用契約を結んでいるコースでもある。「コースは人より知っていると思うし、ゴルフ場の皆さんからも応援してもらっているのが分かるので、気持ちが乗る」と気合が入っている。

今大会は選手紹介の際に流す入場テーマ曲をぞれぞれ設定している。古川が選んだのは福岡県民謡の「祝いめでた」。福島県出身だが、22年末から福岡県に拠点を置く。「福岡の人たちに知ってもらいたいなっていう気持ち。山笠祭りを初めて見に行ったり、福岡の文化を今勉強中。（第2のホームだと）僕が勝手に思ってる」と笑った。

直近3試合で3位が2度と勢いに乗る24歳。「成長は実感していますし、人の縁がすごいなと感じている。この流れを逃したくはない」。第2の地元福岡で初Vを狙う。