従来よりも力強い外観へ

フォルクスワーゲンは、2代目となる新型『Tロック（T-Roc）』を発表した。大胆な新しい外観、刷新されたインテリア、そして革新的なハイブリッド・パワートレインを備えている。

Tロックは2017年の発売以来、世界で200万台以上を売り上げている大人気のコンパクトクロスオーバーだ。今回の新型は、フォルクスワーゲンが投入する最後の内燃機関車であり、市場環境が整えば、以降のモデルはすべてバッテリーEVのみとなる予定だ。



フォルクスワーゲンTロック Rライン フォルクスワーゲン

新型Tロックは全長4373mmと先代モデルより120mm長く、トヨタC-HR（欧州仕様、2代目）、マツダCX-30、キア・ニロといった競合車種とほぼ同等のサイズとなった。

デザインを手掛けたステファン・ヴァールブルク氏の説明によると、先代より明確な個性を持たせ、ゴルフとの差別化を図ったという。

「Tロックは、『ライフスタイル志向』という特別なアイデンティティを持っています。クールで、タフで、パワフル、そしてエモーショナルな要素が強い。ゴルフの方が落ち着いたキャラクターです」と同氏はAUTOCAR誌に語った。

先代のクーペライクなシルエットを踏襲しつつ、前後にフルワイドのライトバーを配し、パサート/ティグアンと共通のフロントデザインを採用するなど、新世代のデザイン言語に合わせている。さらに、新しいカラースキームとホイールデザイン（最大20インチ）も用意されている。

新型Tロックは11月に欧州で発売予定で、ドイツでは8月28日から先行販売が始まる。

新開発のフルハイブリッド初導入

パワートレインは従来の構成を引き継ぐ。まず、48Vマイルドハイブリッドの1.5L 4気筒ターボガソリン『1.5 eTSI』として、最高出力115psおよび150psの仕様が用意されている。来年には、パワフルな2.0Lマイルドハイブリッドガソリンも追加される予定だ。

全車、7速デュアルクラッチ・オートマチック・トランスミッションが搭載される。駆動方式は前輪駆動が標準で、2.0L車は四輪駆動となる。



フォルクスワーゲンTロック Rライン フォルクスワーゲン

さらに注目すべきは、2026年に導入予定のフルハイブリッド（HEV）パワートレインだ。フォルクスワーゲン初導入となる新開発のシステムで、トヨタのTHSに類似したものと見られている。ガソリンエンジンと小型電気モーターが連動し、排出ガス削減と低燃費を実現する。

このパワートレインの詳細は未公開だが、当初は最高出力135psまたは170psの仕様が投入され、最大トルクは31kg-mに達する見込みだ。

電気モーターは、後部座席下に設置されたバッテリー（容量不明）から電力を得る。フォルクスワーゲンはエンジン停止時（EVモード）の航続距離について明言していないものの、あるエンジニアはAUTOCARに対し、短距離・低速でのEV走行の可能性を示唆した。

新型Tロックは、フォルクスワーゲン・グループの最新プラットフォーム『MEBエボ』を採用するモデルの中で唯一、プラグインハイブリッド（PHEV）仕様が設定されない。しかし、ブランドCEOのトーマス・シェーファー氏はAUTOCARの取材で、約130kmのEV航続距離を誇るゴルフeハイブリッドのパワートレインを追加導入する可能性があると示唆した。同様に、Tロックのフルハイブリッド・システムも将来的に他モデルへ展開される可能性があるという。

シェーファー氏は、「ゴルフ、パサート、ティグアン、タイロン、そして今回のTロックと、主要な内燃機関車を全て刷新しました。最初の4車種にはPHEVまたはマイルドハイブリッドを、そして今回のTロックにはフルハイブリッドを用意しています。このプラットフォームはあらゆるニーズに対応しており、いつでも導入できるのです」と語った。

現在の計画では新型Tロックがフォルクスワーゲン最後の新型内燃機関車となるが、シェーファー氏は同社のパワートレイン戦略は柔軟であり、今後も追加導入の可能性があるとした。

「今後発表されるモデルは全てEVになるのか」との記者の質問に対し、シェーファー氏は次のように答えた。

「現時点では、このTロックが、内燃機関車として新しいプラットフォームを採用する最後の新型車となります。しかし、欧州連合（EU）の動向など、周囲を取り巻く環境は変化しています。2035年に内燃機関は終焉を迎えるのか？ その境界線はどこにあるのか？ それらは顧客の判断に委ねられています。需要があれば新型車についても検討しますが、現時点では計画はありません」

インテリアの質感向上

新型Tロックのインテリアは、ティグアンやゴルフと同様に、10インチのデジタルインストゥルメント・ディスプレイ、12.9インチのインフォテインメント・タッチスクリーン、ヘッドアップディスプレイを備え、物理スイッチも適度に配置されている。センターコンソールには新開発のマルチファンクション・デジタルロータリーダイヤルが搭載され、ドライブモードやオーディオ音量、車内設定の調整が可能だ。

デザイナーのヴァールブルク氏は、インテリアの「クオリティと組み立て精度」の向上に注力し、「大きな隙間はなく、すべてがシームレスです」と述べた。



フォルクスワーゲンTロック Rライン フォルクスワーゲン

また、直感的な操作にもこだわったという。

「わたし達の考えるもう1つの『クオリティ』とは、デザイン要素を用いて理解しやすくすることです。顧客が目で見ただけで、自動的に理解できるようにすること。それを重視したい」

欧州では、『ベース』、『ライフ』、『スタイル』、『Rライン』の4種類のグレードが用意されている。

価格は未発表だが、ゴルフとティグアンの中間に位置し、3万ポンド（約600万円）強になる見込みだ。