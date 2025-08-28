赤ちゃんと保護子犬が一緒に成長したら…？ワンコのまさかのビフォーアフターと愛情たっぷり！優しさあふれる記録は感動を呼び「幸せですね」「お子様も優しい…」「一緒に成長していく様子にホッコリ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんと保護子犬が一緒に成長した結果…泣けるほど尊い『愛情いっぱいの記録』とまさかのビフォーアフター】

赤ちゃんよりも小さなワンコ

TikTokアカウント「dada_chiaki」に投稿されたのは、保護子犬「大夢(タム)」くんと赤ちゃんの成長記録です。投稿主さんが野犬の子犬である大夢くんをお迎えしたのは、生後2か月のころ。投稿主さんのお孫さんよりも小さく、肉球もピンク色の大夢くんはお孫さんに『遊んでもらっている』といった関係性だったとか。

時は経ち、ふたりはおもちゃの引っ張りっこをするまでに成長！同じくらいの体つきになり、やんちゃっぷりも出てきたといいます。まさに小さな子ども同士が遊んでいるような光景だったそう。

仲良く散歩するまでに成長

成長とともにふたりの関係性にも変化があらわれたそうです。並んで散歩をするとお孫さんを気遣っているのか、歩調を合わせる大夢くん。

中型犬サイズにまで大きくなっていた大夢くんですが、時おりお孫さんの様子を確認しながら歩く優しい様子も見せるなど、この頃からお兄ちゃんのような懐の深さを見せるように。

いつまでも尊い関係性にホッコリ♡

テーブルの下で大夢くんにぴったりと寄り添うお孫さんはとっても嬉しそう。まだおしゃぶりをしているほど小さなお孫さんは、もはや大夢くんの半分程度の大きさ…！

振り上げた手が大夢くんに当たってしまっても、なんら動じず優しく受け入れる様子はお兄ちゃんっぷりも板についています。出会ったころと逆転している光景はなんとも微笑ましい限り。

大夢くんの成長スピードはすさまじく、今では30キロを超える大型犬サイズにまで成長したのだとか。お孫さんとの体格差はあるものの、どんなときでも優しく頼もしいお兄ちゃんは健在のようです。

この投稿には「一緒に成長していく様子にホッコリ」「素敵です」「いい子ですね」といったコメントが寄せられています。お互いの存在が良い刺激となっているのでしょうね…！

ふたりの成長をもっと見守りたい方は、TikTokアカウント「dada_chiaki」をご覧ください。可愛すぎる光景にホッコリすること間違いなしです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「dada_chiaki」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております