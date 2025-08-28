三浦孝太、挑戦したいことは料理「フライパンの持ち方もわからないんですけど…」
格闘家の三浦孝太が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに登壇した。上半身裸のままデニムジャケットをはおるワイルドなスタイルに、ボクサーパンツをのぞかせた。
【全身カット】鍛えられた腹筋チラリ！デニムセットアップで登場した三浦孝太
「結構ザ・Calvin Klein。90年代のジーンズの形を変えて若い世代にも合うファッション」と紹介し、「下着は日頃着させてもらっていて、ワンポイントなのに印象を変えるようなブランド。シンプルだけどファッションのなかにはいってくる感じがすきです」とお気に入りだそう。
三浦がこれから初挑戦したいことを聞かれると「料理」と回答。「普段、料理をしたことがなくてフライパンの持ち方もわからないんですけど、体をみせたり戦ったりする仕事をしているので自分で自分の体を作れる食事管理をしたい」と意欲をみせていた。
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。
【全身カット】鍛えられた腹筋チラリ！デニムセットアップで登場した三浦孝太
「結構ザ・Calvin Klein。90年代のジーンズの形を変えて若い世代にも合うファッション」と紹介し、「下着は日頃着させてもらっていて、ワンポイントなのに印象を変えるようなブランド。シンプルだけどファッションのなかにはいってくる感じがすきです」とお気に入りだそう。
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。