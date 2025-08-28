三吉彩花、シースルー＆全身黒のボディスーツで美脚あらわ「こだわりのあるデザインもお気に入り」
俳優の三吉彩花が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに登壇した。黒のジャケットに、シースルーのインナーとミニ丈のショートパンツのボディスーツを合わせ、スラリの伸びた脚が印象的かつ大胆な出で立ち。圧倒的なスレンダーなスタイルで魅了した。
【全身ショット】セクシー…！シースルー＆全身黒のボディスーツで登場した三吉彩花
ファッションのポイントを聞かれると「大好きなオールブラック。どれをみてもシンプルなデザインなんですけど着崩したり重ねたり、ロゴが目立ったり。よくみるとこだわりのあるデザインもお気に入りです」と笑顔で紹介した。
8月も終盤だがきょうの衣装で出かけたい場所を聞かれ「このボディースーツは背中がばっくり開いていてフェスとか、ナイトアウトなんかも楽しめるんじゃないかな。友人たちとおしゃれして海外のフェスに行きたいです」と想像をふくらませた。
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。
