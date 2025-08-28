毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、飯田かおる編。8月号（7月発売）の取材を行っていた6月、不健全で夜行性だった若き日は去り、早起きが板についてきた40代。朝呑みして爽やかモーニングもして、パフェと中華の乱れ打ち。まだまだ元気です。

パフェまみれの日々に欠かせないシメ中華！ああ、食べるは人生哉

×日：茅ケ崎に住んで10年。街はいつだって朝から活気がある。早朝波乗りしてから都内に出社するおじさまたちもチラホラ。私はというと、近所の友だちと朝活。茅ケ崎ビール醸造所に併設された『レストランサーフライダー号』で朝8時からクラフトビール6種の飲み放題をキメる。ふぅ、呑んだ。酒を呑めば腹は減るってもんで、お昼はマグロ専門店『徳多屋』へ。程よくとろける赤身よし、ふっくらアジフライよし。あら汁が沁みる。

茅ケ崎クラフトビールでプハッ！

マグロといったら『徳多屋』。豪快です

×日：グラススイーツのリサーチを開始。武蔵小山と鎌倉で2軒巡るが、うーむ。いろいろな味のする甘いものという感想しか浮かばない。1杯3000円近くすることを考えると、やはり心に響くものがほしい。

×日：毎月恒例のお取り寄せページの撮影。今回はカリスマバイヤー猪口由美さんのセレクトグルメで盛り上がった。商品誕生の裏話や生産者との関係が伺える話が楽しい。とくに個人的に大ヒットだった「塩辛deアヒージョ」の作り手が函館で塩辛バーをやっていると聞き、超気になっている。今度行く！

×日：別件の仕事で麻布台ヒルズの『ペルー料理アルド』へ。辛・酸・甘が交錯したソースに唸っていると、アマゾンから送ってもらうという（Amazonじゃないよw）、小さくて丸い唐辛子“チャラピタ”と、熱帯フルーツ“ココナ”を見せてくれた。このコンビ、料理によく使われるんだとか。どちらもフルーティな風味を隠し持っていて、南米っぽさを印象づける。ペルー料理、面白いなぁ。

右のチャラピタは果物かと思ってかじると痛い目をみる

×日：グラススイーツの正解がわからなくなり、それでも地道に調査を続ける中で、ひと筋の光が射した。浅草橋『TRUM』と、結局連絡とれず取材を断念した錦糸町『A』がよかった。そうそう、これが素材のマリアージュの最適解よねと。ひと安心。

×日：パフェを食べた後は、無性に中華を欲する身体になっている。清澄白河、水天宮前とハシゴして、銀座『はしご』で「排骨だんだんめん」。濃厚な担々麺もいいけど、このすっきりとした辛さが好きなのだ。

この細麺がいい。名店の味は健在

×日：夫の弁当を作り、子供を起こして朝ご飯を食べさせ、学校に送り出し、自転車爆走のち満員電車を経て、ようやく午前中のパフェ取材を終えたので……中華の時間です。東京駅構内の『東京ギョーザスタンドウーロン』で、「パクチー水餃子」と「拌麺」を食べる。ビールはぐっとガマン。『駅弁屋祭』を横目に通り過ぎて、なんてことはできず、お気に入りの「えび千両ちらし」を買って帰路につく。好きなものを食べることをやめたら人生が色褪せそうでやめられない。

拌麺（マゼソバ）は意外と辛くてクセになる

玉子の下は具材の宝探し状態♪

×日：グラススイーツ取材の締めは、『ブノワ・ニアン銀座』。うん、やっぱりキングオブショコラパフェだ。取材後、銀座三越で催事出店していた『鮨たじま』の「贅沢巻き」を買う。ずっと食べてみたかったの〜。マグロの中落ちに、イカやらエビやらプチプチのとびっこやらが入っていて旨し。大事に食べようと思っていたのに、気づいたら完食していた。幸せだな。

中落ちたっぷりでありがたい！

×日：小3の娘が、友だちとカフェでモーニングする約束をしてきた。えっ、公園じゃなくて？海で散歩じゃなくて？（と何回聞き返したことか）。海に近い『tuckshop』で、スコーンとマンゴージュースを楽しむ女子を見守りながら、オトナ女子の私はブリートセットをいただく。足りないのでマフィン追加。それにしても食への関心大なのは親譲りでしょうか。

たまには洒落オツなモーニングも気持ちいいわね

文・撮影／飯田かおる

