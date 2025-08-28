兵頭功海、デニムジャケットをボクサーパンツに“イン” 斬新スタイルに感心「これを機にやってみたい」
俳優の兵頭功海が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに登壇した。
【全身カット】さすがのスタイル！デニムセットアップで爽やかな兵頭功海
冒頭、カメラマンの待つバックパネルの反対側に入っていってしまうおちゃめなミスで笑いを誘った兵頭だが、ひとたびフラッシュを浴びれば一転。インディゴブルーのジーンズからロゴ入りボクサーパンツをインさせるという個性的なスタイルでクールな表情を浮かべた。
「普段からセットアップは着ているので安心感がある。でもこの下着のなかにジャケットを入れるのが普段のファッションでは挑戦してこなかったのでこれを機にやってみたい」と新鮮に感じているよう。
ほかにも初挑戦するとしたら「決まっていることなんですけど来月初めてファンミーティングをします。直接ファンのみなさんにお会いすることはなかったので。あと！はい！」と無邪気に挙手すれば「カメラを買ったので海外の景色や海外のジーンズを撮りたいです。初アップもしたいです」と声を弾ませていた。
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。
