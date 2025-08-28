NTTドコモは28日、おサイフケータイや電子マネー「iD」で採用されているFeliCaの脆弱性についてコメントを発表した。あわせて、おサイフケータイで搭載しているモバイルFeliCaについて、指摘を受けている脆弱性がない報告を受けていることも明らかにした。

FeliCaはソニーの非接触ICカード技術で、交通系ICカードや電子マネーなどに採用されている。ソニーは28日、2017年以前に出荷された一部のICチップに、データが読み取られたり改ざんされたりする可能性が確認されたと発表した。

ドコモでは、同社から発売されるスマートフォンのおサイフケータイ機能や、電子マネー「iD」などで同技術を採用している。ドコモは「ソニーより報告を受け、関係者と連携し対応を進めている」とコメント。

また、おサイフケータイ機能で利用されている「モバイルFeliCa」については、今回確認された脆弱性はない旨の報告を受けていると発表した。

なお、iDの不正利用については、「日々監視し不正を検知した場合は、個別調査のうえ適切に対応する」とし、身に覚えのない利用があった際はドコモまで連絡してほしいと案内している。