岩瀬洋志、この夏やりたいことが実現できず…来年に延期「サーフィンをしたいんですけど…」
俳優の岩瀬洋志が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに登壇した。黒のオーバーシャツとバギージーンズにロゴ入りタンクトップをあわせた上品なカジュアルコーディネートを披露した。
【全身ショット】イケメン…！上品なカジュアルコーディネートを披露した岩瀬洋志
きょうのファッションのポイントについて「ブーツかな。レザーをつかってます。歩きやすくてカジュアルにも決められる。あとは裏地も赤紫になったデニムのセットアップがお気に入りです。カジュアルだけどエレガンスをテーマにしています」とアイテムを実際に見せながら紹介した。
アジア初の旗艦店にちなみ、自身が初挑戦したいことを聞かれると「実は今年の夏に海に行きたいと話していて、サーフィンをしたいんですけど季節的にはずれちゃったので来年になっちゃいそう」と残念そう。「来年は必ず」とやる気を見せていた。
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。
